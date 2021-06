Superlega, nuovo round contro l’Uefa: presentata nuova mozione

La Superlega continua ad essere uno degli argomenti di discussione in tutto il mondo calcistico e non solo tra i tifosi della Juventus.

L’ambizione di creare una nuova competizione per adesso è stata messa nel cassetto, ma le tanto temute sanzioni da parte dell’Uefa non si sono abbattute sui club che non hanno fatto un passo indietro come ad esempio Real Madrid, Barcellona e appunto la Juventus. Che parteciperà regolarmente alla prossima edizione della Champions League dopo averla conquistata a fatica dopo l’ultimo campionato. Tuttavia un nuovo capitolo si aggiunge proprio per quanto riguarda la Superlega, argomento che in ogni caso sembra destinato a tener compagnia agli appassionati di calcio per tutta l’estate.

