Juventus, le condizioni di Chiellini: giocherà con l’Italia contro l’Austria?

Anche la Juventus osserva con attenzione ovviamente le condizioni di Giorgio Chiellini, che ha saltato l’ultimo match dell’Italia agli Europei in corso.

Un infortunio di natura muscolare ha fermato per adesso il capitano azzurro, che a breve dissolverà anche ogni dubbio sulla permanenza alla Juventus, che pare scontata dopo l’arrivo in panchina di mister Allegri. Chiellini ha abbandonato il campo durante la seconda sfida giocata dalla nostra nazionale e ha saltato la partita giocata domenica pomeriggio contro il Galles, match vinto che ha garantito all’Italia il primo posto nel suo girone.

Chiellini potrebbe non essere rischiato contro l’Austria

Adesso la nazionale è attesa dal confronto con l’Austria sabato prossimo, nel match ad eliminazione diretta valido per gli ottavi di finale. D’ora in poi insomma non si può più sbagliare e per questo motivo il recupero di Chiellini sarebbe davvero molto importante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le sue condizioni saranno osservate giorno dopo giorno quindi al momento è complicato dire se il centrale ci sarà o meno in campo sabato prossimo. Mancini però potrebbe non rischiarlo e fargli acquisire una migliore condizione fisica magari con l’obiettivo di averlo come titolare nei quarti di finale. Con la speranza, ovvia, di superare nel frattempo il turno.