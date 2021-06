Calciomercato Juventus, Locatelli è destinato a prenderne il posto

Il calciomercato della Juventus vedrà nelle prossime settimane arrivare a Torino dei volti nuovi in tutti i reparti per mister Allegri.

Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori cambiamenti è la linea centrale. Dove in arrivo pare esserci Locatelli, con la Juve che sta stringendo i tempi per chiudere la trattativa con il Sassuolo e portare in bianconero il centrocampista che si sta mettendo in luce anche negli Europei in corso. E potrebbe non essere il solo colpo da mettere a segno sulla mediana, visto che in uscita potrebbero esserci non solo Ramsey, ma anche Bentancur e Arthur. In ogni caso l’arrivo di Locatelli porterà ad una cessione sicura ed è proprio Ramsey il maggior indiziato ad andare via.

