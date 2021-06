Calciomercato Juventus, pericolo tedesco per l’esterno che è senza dubbio un obiettivo bianconero: le quote parlano chiaro

Uno dei migliori nella passata Serie A. L’elemento che nella sua Nazionale s’è messo maggiormente in mostra, almeno fino al momento, a Euro 2020. La Juve lo guarda con molta attenzione, ma il pericolo tedesco è dietro l’angolo, appunto per il…tedesco. Sì, parliamo di Robin Gosens, l’esterno dell’Atalanta di Gasperini che fa gola alle big d’Europa.

La Dea non lo vende per meno di 40 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante ma che rende l’idea del valore del calciatore. Esploso nelle ultime due stagioni agli ordini di Gasperini. Gol, assist, e prestazioni incredibili, che gli hanno anche permesso di conquistare una maglia da titolare con la Germania.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, tesoretto dalle cessioni: ecco chi parte

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, pronti 46 milioni per l’assalto al top player

Calciomercato Juventus, per Gosens è il Bayern Monaco il pericolo

Le quote parlano chiaro. Anche se al momento la permanenza al club bergamasco appare la più probabile. Certo, nel calciomercato può davvero succedere di tutto. E allora ecco la destinazione che secondo i bookmaker sarebbe la più probabile in caso d’addio è proprio la Bundesliga, con il Bayern Monaco in testa. Nagelsmann, che gioca con il 3-4-3, lo avrebbe appunto chiesto alla società.

Ma subito dietro c’è la Juventus: Allegri stravede per l’esterno, che può giocare tranquillamente sia a destra che a sinistra. Ma è nella zona mancina del campo che Gosens si esprime davvero al meglio. E lì, vista anche la possibile partenza di Alex Sandro verso l’Inghilterra, la Juve ha bisogno di un elemento pronto all’uso e che conosce bene il campionato italiano. Chi meglio di Gosens? Anche se, come detto, la concorrenza è alta. E il prezzo del cartellino non è sicuramente in saldo.