Evra scatenato sui social | Le risposte dei tifosi della Juventus

Mai banale, Evra. Anzi, un po’ svitato. Il giusto diciamo, per rendere tutti un po’ più Allegri. Il difensore francese non si smentisce nemmeno stavolta. E si scatena sui social dopo la vittoria dell’Italia. Mentre è sotto la doccia spiega perché tifa azzurri, anche quando c’era la Francia di mezzo. “Non si sputa nel piatto che ti ha dato da mangiare” grida uno scatenato Evra. Anche perché la sua carriera proprio in Italia ha avuto inizio, con un esordio al Marsala in Serie D.

Poi ovviamente non può far altro che sottolineare le prestazioni di Chiellini e di Bonucci. Che lì dietro sono stati quasi perfetti. Sì, quasi, perché l’infilata di Morata grida ancora vendetta. Ma poi, Bonucci, è andato a prendersi la responsabilità del calcio di rigore battendo Unai Simon. Poi è stata solamente festa.

