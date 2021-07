Juventus, da Mourinho pesante frecciata rivolta all’Inter

Ancora una volta la Juventus se lo ritroverà come avversario, alla guida di una squadra ambiziosa come la Roma di Dan Friedkin.

Stiamo parlando ovviamente di Josè Mourinho, allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Ha allenato tutti i migliori club del mondo e in Italia è riuscito a centrare un triplete storico con l’Inter, ormai più di dieci anni fa. Adesso, chiusa l’esperienza con il Tottenham, è tornato in serie A pronto a dire la sua. Ha accettato l’offerta della famiglia Friedkin per far crescere una Roma che vuole tornare a lottare per lo scudetto. Chissà se ci riuscirà, la risposta la darà solo il tempo.

