Calciomercato Juventus, doppia cessione: giocheranno in serie B

Non solo acquisti ovviamente nel calciomercato estivo di una Juventus che si appresta a cambiare pelle sotto la guida di Allegri.

Difficilmente ci saranno delle rivoluzioni nell’organico bianconero, ma arriveranno dei calciatori in grado di elevare il tasso tecnico di una squadra che vuole brillare in Italia e in Europa. Tuttavia a nuovi arrivi corrisponderanno anche delle cessioni, necessarie per non avere una rosa molto ampia e per non appesantire troppo il monte ingaggi. Ci sono anche elementi sotto contratto con i bianconeri che cambieranno aria.

