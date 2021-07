Calciomercato Juventus, parla l’agente del calciatore: «Non c’è trattativa»

La trattativa che dovrà portare Locatelli alla Juventus si arricchisce di un nuovo mistero. Parla D’Amico, il procuratore del giovane Fagioli.

ieri era Andrea D’Amico è stato ospite di Sky ed ha fatto il punto sul mercato in casa Juventus. Ne ha ben donde, considerato che si tratta dell’agente di Nicolò Fagioli e parla direttamente con Cherubini. Il procuratore ha parlato della possibilità che il suo assistito vada al Sassuolo nella trattativa per portare Manuel Locatelli alla Juventus. «Penso che Allegri abbia tutta la voglia di averlo in ritiro con lui e di vederlo all’opera per capire lo spazio da dare a questo ragazzo. Ragazzo che già l’anno scorso ha dimostrato di meritarselo. Quando è entrato contro la SPAL o il Crotone, ha fatto vedere di poter diventare protagonista in futuro con la Juventus. È uno di quei giocatori che, messi in un contesto performante, giocano meglio che in un contesto meno tecnico. Non volevo dire più scarso».

Fagioli non è una contropartita

Allegri ha sempre parlato bene di Fagioli, un altro conto è però puntare su di lui in organico composto da Pjanic, Bentancur, Rabiot, Ramsey e Arthur. A D’Amico, per chiudere, viene chiesto “Ma alla fine Locatelli andrà alla Juventus secondo lei?”. «C’è un’offerta dell’Arsenal importante, da 40 milioni – risponde -. La Juventus vorrebbe prenderlo, ma vi assicuro che finora il nome di Fagioli non è stato inserito nella trattativa».