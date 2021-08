Juventus, dilemma fascia: Bonucci risponde ad Allegri | Annuncio in diretta

Juventus, questione fascia da capitano: Bonucci risponde a Max Allegri. Ecco cosa ha detto il difensore bianconero.

Aveva fatto discutere la presa di posizione di Max Allegri che, nel corso della conferenza stampa di presentazione, a chi gli chiedeva lumi sulla fascia da capitano che eventualmente sarebbe capitata sul braccio di Bonucci, ha risposto: “Bonucci se vuole la fascia, può comprarsela e girare in piazza“. Battuta sarcastica quella del mister, alla quale il difensore ha risposto quest’oggi, nel corso della premiazione onorifica ricevuta dal sindaco di Viterbo, per le superbe prestazioni profuse agli ultimi Europei. Ecco quanto dichiarato da “Bonny”:

“Il mister fa spesso battute, ma per me conta solo il campo. Le chiacchiere le porta via il tempo, e le biciclette i livornesi. Fascia o non fascia, so bene quello che devo fare nello spogliatoio e in campo. L’Inter è la squadra da battere, ma ci sono anche Roma, Milan e Lazio che daranno sicuramente fastidio, i dettagli faranno la differenza. Noi siamo pronti a disputare una grande stagione. La nostra società ci teneva a trattenere i migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati, al dispetto di un mercato molto particolare, che ha visto grandi giocatori cambiare squadra.