Calciomercato Juventus, c’è la data | 35 milioni e firma

Calciomercato Juventus, venerdì giornata decisiva per la chiusura: 35 milioni e firma. Le parti sembrano davvero vicine- Fumata bianconera

La telenovela dell’estate sembra avere una data di chiusura: venerdì 13 agosto è il giorno giusto, almeno stando alle informazioni del Corriere dello Sport. La Juventus e il Sassuolo, dopodomani, dovrebbero avere un ulteriore incontro per mettere la parola fine alla trattativa che dovrebbe portare Manuel Locatelli in bianconero. La società bianconera si dovrebbe avvicinare – se non toccare – i 35 milioni di euro. Una cifra che i neroverdi dovrebbero ritenere sufficiente per cedere il centrocampista, anche se fino al momento, Carnevali, non ha mai abbassato le proprie pretese: vorrebbe 40 milioni il club per lasciar andare via il campione d’Europa. Ma la volontà del calciatore e i buoni rapporti, che comunque permangono tra le parti in questione, potrebbero fare la differenza. Finalmente anche.

