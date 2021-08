Calciomercato Juventus, futuro Pjanic | C’è una novità

Calciomercato Juventus, novità importanti per quanto concerne il futuro del centrocampista Miralem Pjanic in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, dal quotidiano ‘La Nazione’ arriva la notizia secondo cui Miralem Pjanic obiettivo dei bianconeri ma anche di Fiorentina e Inter, si allontanerebbe dalla pista verso Firenze. Stando infatti all’indiscrezione l’acquisto ufficioso di Lucas Torreira da parte della Fiorentina chiuderebbe le possibilità di vedere anche il bosniaco a Firenze.

Lucas Torreira avrebbe accettato l’offerta della Fiorentina dopo due anni di autentico corteggiamento da parte della dirigenza viola. Il quotidiano ‘La Nazione’ riporta infatti la notizia dell’accordo con il giocatore uruguaiano arriva in prestito dall’Arsenal per una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro, riscatto fissato, invece, a 15. Questa novità di mercato chiuderebbe definitivamente la pista che portava a Miralem Pjanic, come sappiamo, obiettivo di Allegri e in uscita da Barcellona dopo solo un anno dal suo arrivo.