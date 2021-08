By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la bomba sul possibile nuovo portiere bianconero, in arrivo dalla Francia.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Don Balon’ arriva un importante news sul possibile nuovo portiere bianconero. Si parla infatti di un colpo sicuro in quanto a prestazioni. L’ex Real Madrid, ora in forze al Psg, Keylor Navas. Con l’arrivo di Donnarumma il portiere del Psg rischia di diventare secondo, eventualità che non farebbe contento il classe ’86 e che, dunque, potrebbe già chiedere la cessione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio al bomber | C’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Avanti tutta per il portiere

Non più giovanissimo ma con un palmares di tutto rispetto, classe 1986 Navas potrebbe arrivare alla Juventus dato l’acquisto di Donnarumma da parte del club francese. Un palmares che parla chiaro e che consoliderebbe un colpo certificato. Dopo la brutta performance di inizio campionato di Szczęsny, la società bianconera sta già facendo le dovute considerazioni sul presente ma soprattutto sul futuro. Il polacco non convince più come prima e l’acquisto di un altro portiere potrebbe diventare la priorità.