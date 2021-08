Juventus-Empoli streaming: come vedere la diretta su Dazn

Juventus-Empoli le probabili formazioni

Dopo il pareggio sul campo dell’Udinese, ora la formazione di Allegri – senza più la stella Cristiano Ronaldo passato allo United – proverà ad ottenere il primo successo stagionale contro i toscani di Andreazzoli. La partita errà trasmessa in diretta streaming da DAZN . Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.A centrocampo il tecnico Allegri pare orientato a schierare Danilo come playmaker, con Bentancur sicuro di un posto. Occhio però alla sorpresa Locatelli, che in extremis potrebbe strappare una maglia da titolare. Recuperato Rabiot. In attacco Dybala si muoverà da falso nueve, con Chiesa senza dubbio nel tridente.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Locatelli; Chiesa, Dybala, Kulusevski. EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami Bandinelli; Mancuso.

Juventus-Empoli streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.