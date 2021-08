Calciomercato Juventus, affare definito: va in prestito in B

Nelle ultime ore di calciomercato la Juventus sta trovando una sistemazione anche ai suoi migliori giovani di talento, che hanno bisogno di giocare.

La volontà del club non è cambiata nel corso degli ultimi mesi e del resto le trattative estive lo hanno confermato. I migliori talenti sono stati mandati in prestito in squadre nelle quali troveranno quella continuità necessaria per crescere sotto tutti i profili. L’obiettivo è quello di ritrovarli più forti nella prossima stagione, con la possibilità di essere inseriti in prima squadra. Uno dei calciatori giovani sui quali la Juventus punta tanto per il futuro è Nicolò Fagioli, già visto all’opera anche sotto la guida Allegri.

