Calciomercato Juventus, Cherubini bruciato | Il Milan lo anticipa

Calciomercato Juventus, Cherubini bruciato: Maldini anticipa la dirigenza bianconera ed è pronto a fargli firmare un accordo

Secondo quanto riportato dalla Spagna, Paolo Maldini avrebbe bruciato sul tempo la dirigenza bianconera per uno dei possibili obiettivi a parametro zero per la prossima stagione. Un tentennamento di troppo – per un profilo che, comunque, è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri, e allora il Milan avrebbe bruciato sulla corsa la Juve. Bene, diciamo che il momento che la società piemontese sta attraversando non è dei migliori, soprattutto dopo quello che è successo con Ronaldo e con Pjanic: il primo è scappato a pochi giorni dal mercato; per il secondo è mancata la chiusura.

Adesso, un’indiscrezione di defensacentral.com, svela come la dirigenza bianconera sia stata bruciata per quanto riguarda Isco: il fantasista del Real Madrid, che va in scadenza alla fine della prossima stagione, a gennaio potrebbe mettere nero su bianco un precontratto con i rossoneri. Maldini quindi, sembra in vantaggio.

LEGGI ANCHE: Napoli Juventus, recupero lampo | Potrebbe accomodarsi in panchina