Calciomercato Juventus, annuncio sul rinnovo | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio relativamente al rinnovo di contratto del calciatore bianconero. La volontà era chiara.

Poco dopo la fine degli Europei, si erano infittiti i dubbi relativi alla possibile fine del sodalizio tra Giorgio Chiellini e la Juventus, dal momento che il difensore bianconero si era svincolato il 30 giugno, e non c’erano stati dei contatti per mettere nero su bianco in vista di un prolungamento. Il “caso”, però, fu smontato prima da Andrea Agnelli nella conferenza stampa di presentazione di Max Allegri, nella quale il presidente aveva ribadito di aver preferito dare alcuni giorni di meritato relax al capitano bianconero, piuttosto che interromperne le vacanze per fargli firmare il rinnovo, e poi dall’effettiva intesa tra le parti, con “King Kong” che ha firmato un contratto biennale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, dietrofront Dybala | Le ultime sul rinnovo

Calciomercato Juventus, le parole di Chiellini sul rinnovo del contratto

A margine della conferenza stampa di presentazione alla gara contro la Svizzera, importante per capire le sorti della Nazionale nel nostro raggruppamento, ha preso la parola proprio il difensore della Juventus, che ha svelato alcuni particolari sulla decisione di legarsi per altri due anni ai colori bianconeri: “I due anni di contratto con la Juventus sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene e sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani.“