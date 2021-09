Juventus, ora la formazione anti-Napoli è un rebus

Si avvicina per la Juventus il giorno del rientro in campo, contro il Napoli il primo impegno di un settembre che si preannuncia come un tour de force.

Quella contro la squadra di Spalletti sarà un scontro diretto molto importante soprattutto perché la Juventus non può permettersi altri passi falsi. L’avvio stentato in campionato ha complicato i piani di Allegri, che dopo sole due giornate di campionato deve già recuperare cinque lunghezze dalle altre big che invece hanno vinto i loro incontri. L’assenza di tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali di sicuro non ha agevolato il compito del tecnico. Che tra infortuni e giocatori stanchi, e con all’orizzonte il debutto in Champions, manderà in campo una formazione con molte novità.

