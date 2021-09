Malmoe-Juventus streaming: come vedere il match in diretta tv e sul web

Malmoe-Juventus, streaming e dove vederla in diretta e sul web. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Primo impegno in Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri, che inizia il suo percorso europeo sul campo degli svedesi del Malmoe. Partita tutt’altro che semplice considerando il momento poco favorevole in campionato di Dybala e compagni. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Hd (canale 252). Su Sky Go, servizio per dispositi mobili, sarà trasmessa la diretta streaming dell’incontro, così come su NOW Tv, la piattaforma live e on demand di Sky. Malmoe-Juventus sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

