Chiesa e Chiellini, il Milan in dubbio. Le condizioni dei due bianconeri

Contro il Milan, Massimiliano Allegri deve apportare alcune modifiche tattiche. Può tornare Giorgio Chiellini, mentre resta in dubbio Chiesa.

Il problema è che la Vecchia Signora non ha ancora trovato un’identità. E’ un grattacapo non da poco per Max Allegri che siede già da due mesi abbondanti sulla panchina bianconera. La Juventus, infatti, modificherà ancora pelle per il ritorno in campionato secondo Tuttosport. Non una partita qualsiasi quella che attende Chiellini e compagni domenica sera all’Allianz Stadium. Arriva la capolista Milan, staccata di ben otto punti, che ha messo nel mirino la quarta vittoria in quattro giornate. I bianconeri devono ancora festeggiare i primi tre punti in Serie A. E Chiesa è in dubbio.

Allegri tra Chiesa e Chiellini

Per l’occasione Massimiliano Allegri rispolvererà Giorgio Chiellini. Il capitano mai domo ha riposato all’Eleda Stadium di Malmoe proprio per fermare i diavoli rossoneri orfani di Zlatan Ibrahimovic. Guiderà la difesa e la squadra: finora è stato titolare soltanto a Napoli e il risultato non è stato quello sperato. Anche se non per colpa sua, visto che la cattiveria agonistica non è mai venuta meno e sarà utile anche domenica sera. Al suo fianco, al centro della difesa bianconera, sarà ballottaggio tra lo stakanovista Leonardo Bonucci, che non ha saltato un minuto tra campionato e Champions, e Matthijs de Ligt. E Chiesa? L’esterno verrà valutato e se starà bene giocherà dal 1′.