Juventus-Milan, le ultime da Milanello | In forte dubbio per domenica

Juventus-Milan, le ultime da Milanello: rimane in forte dubbio per la gara di domenica sera. Anche oggi ha lavorato a parte

Se Massimiliano Allegri, domenica sera, non potrà probabilmente contare sulle prestazioni di Mattia De Sciglio, anche Stefano Pioli potrebbe fare a meno di un elemento, sicuramente decisivo, della sua squadra. Anche oggi ha lavorato a parte, e non sembra essere in grado di poter recuperare per il big match dello Stadium. Le parole del tecnico rossonero poi, alla fine della gara di ieri persa contro il Liverpool, lascano ulteriori dubbi sulla possibilità di Zlatan Ibrahimovic di poter essere in campo: “Recupererà per la Juventus? Non lo so, davvero non lo so…”. Una frase, che rispecchia il momento dello svedese. Che dopo essere rientrato – con gol – contro la Lazio, si è fermato immediatamente.

