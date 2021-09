Calciomercato Juventus, affare da 40 milioni | Colpo dalla Roma

Calciomercato Juventus, ai bianconeri potrebbe stuzzicare il profilo del titolare inamovibile della Roma di Mourinho.

Per la diciottesima volta consecutiva, la Juventus ha preso almeno un goal in campionato: un dato che mette i brividi, data l’imperforabilità che aveva fatto dell’ex Juve di Allegri uno dei mantra del tecnico livornese, che ora si trova a convivere con una linea arretrata che non offre più le giuste garanzie, non tanto come reparto in quanto tale, ma sostanzialmente per l’ingenuità e le amnesie di molti suoi interpreti. Errori clamorosi che stanno ridimensionando le ambizioni di una squadra che alla vigilia era data come una delle favorite, se non la favorita, per la vittoria dello scudetto, e che ora invece si trova a barcamenarsi nei bassifondi di una classifica che si è fatta sempre più pericolante.

Sono tanti i “casi” su cui sta sguazzando l’occhio dei media, ed è impossibile non citare quello relativo a De Ligt, che anche contro il Milan ha visto i suoi compagni dalla panchina. Le parole di Raiola, poi, sono la prova lampante che qualcosa di veramente importante in uscita potrebbe essere fatto; a quel punto la Juve, come anticipato da calciomercatonews.com, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di fiondarsi sul centrale della Roma Gianluca Mancini, che in questo inizio di stagione ha fornito prove molto confortanti. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, la valutazione del difensore si attesta sui 40 milioni di euro, con la Vecchia Signora che monitora con molta attenzione l’evolversi della situazione.