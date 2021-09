Juventus, la frecciata di Allegri non è passata inosservata | Social scatenati

Juventus, la stoccata del mister Massimiliano Allegri nei confronti di Federico Chiesa non è passata inosservata.

Juventus, Massimiliano Allegri è spesso molto onesto nelle sue dichiarazione, come ieri sera, nel post gara di Dazn il mister bianconero ha ammesso di aver sbagliato i cambi dopo il vantaggio contro il Milan. Un mea culpa pubblico che gli fa molto onore e, però, molte volte alcune sue dichiarazioni sono oggetto di polemica come la frase detta a Federico Chiesa che è stata ampiamente analizzata sui social.

Allegri bacchetta Chiesa in diretta

Infatti ieri sera nel post gara contro il Milan, un pareggio arrivato per disattenzione e perdita di concentrazione, non gestendo così il vantaggio accumulato nel primo tempo, il mister bianconero ha deciso di riprendere pubblicamente alcuni suoi giocatori come Federico Chiesa.