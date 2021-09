Calciomercato Juventus, svendita totale | Cherubini pesca in Premier

Calciomercato Juventus, svendita totale: Cherubini pronto a pescare in Premier League gli innesti che possono aiutare la squadra già a gennaio

Svendita totale. Sì, perché ormai l’Arsenal ha capito che difficilmente, anche quest’anno, riuscirà a raggiungere la Champions League e quindi rimanere nel calcio che conta. Arteta è partito malissimo, rimane in bilico, ovviamente, ma sta cercando comunque di risollevare una squadra che solamente nell’agosto del 2020 riusciva a vincere due trofei in un mese. Ma adesso sembra passata una vita e, nonostante la buona campagna acquisti, il club del nord di Londra non riesce a ingranare. E allora si cambia, probabilmente già a gennaio, con diversi elementi che verranno messi sul mercato. Ogni offerta verrà ascoltata a valutata, secondo football.london.com, e la Juve è già a caccia. Con Cherubini pronto all’assalto per un portiere e un centrocampista.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri lo mette in discussione | Tre super offerte

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri out | Spunta già il sostituto

Calciomercato Juventus, doppio assalto all’Arsenal

Partiamo dal portiere: il dopo Szczesny si potrebbe chiamare Leno. I Gunners, in estate, hanno preso Ramsdale, e allora il tedesco a gennaio potrebbe essere ceduto. La valutazione non è eccessiva e Leno, comunque, offre delle garanzie importanti tra i pali. Potrebbe essere davvero un colpo importante per il club bianconero, che in porta, il prossimo anno, cambierà sicuramente.

Poi ritorna prepotentemente in pista Xhaka, nonostante abbia appena firmato un rinnovo di contratto fino al 2025. L’Arsenal sembra già essere pentito di non aver accettato l’offerta economica della Roma la scorsa estate. E la Juve potrebbe trarne beneficio a gennaio. Con 20 milioni di euro, o forse qualcosa in meno, si potrebbe anche chiudere. Un doppio colpo per ridare slancio a una squadra che in questo momento vive uno dei momenti più difficili della propria storia.