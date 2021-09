Juventus-Chelsea, Chiellini: “L’obiettivo è passare il turno”

La Juventus si prepara ad ospitare il Chelsea in Champions League e allo Stadium ci sarà una sfida nella sfida, quella tra Chiellini e Lukaku.

Proprio il difensore bianconero si è seduto vicino al tecnico Allegri nella conferenza stampa della vigilia. La sua presenza non pare essere in dubbio, ancor più se la Juventus sceglierà di giocare questa sfida contro la corazzata di Tuchel con la difesa a tre. Come avversario Chiellini in campo potrebbe ritrovare quel Lukaku al quale non ha concesso nulla agli ultimi Europei. Il difensore e l’attaccante sono pronti ancora una volta a duellare per il bene della propria squadra.

