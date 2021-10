Juventus Roma, Allegri esulta: sprint per il recupero dall’infortunio

Juventus Roma, Allegri può esultare: il suo recupero dall’infortunio procede sempre più spedito. Trapela ottimismo in casa bianconera.

Dopo il filotto di vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions, la Juventus, al rientro dalla sosta, sarà impegnato in un altro crash test, contro la Roma di José Mourinho, per quello che potrebbe fungere da primo spartiacque della stagione bianconera. Tuttavia, contro i giallorossi Allegri dovrà fare a meno di Alvaro Morata, dopo che lo spagnolo ha riportato un problema di natura muscolare nel corso della gara contro la Samp. Maggiori speranze, invece, trapelano sul fronte Dybala, con il recupero dell’argentino dall’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra che starebbe procedendo molto bene.

Sensazioni molto positive sul fronte #Dybala circa il suo recupero per #JuveRoma // Increasing optimism that Dybala will recover in time for #JuveRoma👌🇦🇷@GoalItalia