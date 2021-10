Calciomercato Juventus, niente riscatto | Paratici tenta il colpaccio

Calciomercato Juventus, niente riscatto: dietro alla possibile operazione c’è lo zampino di Paratici, che vorrebbe portarlo al Tottenham

C’è la possibilità che nella prossima estate la Juventus non spenda i 35 milioni di euro per riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Dopo aver versato altri 10 milioni nelle casse dei Colchoneros, la società bianconera sta valutando attentamente la situazione. Soprattutto perché lì davanti ha la reale necessità di andare a prendere il sostituto di Cristiano Ronaldo: vale a dire una punta che garantisca gol e anche tanti. Cosa che Morata, che non si risparmia mai in campo, e che dà veramente tutto in ogni partite, riesce a fare a fasi alterne.

E secondo quanto riportato da SportMediaset, ci potrebbe anche essere l’interesse del Tottenham che la prossima stagione, quasi sicuramente, dovrà salutare Kane. Paratici potrebbe decidere di prendere Morata e riportarlo in Premier League, a una cifra che probabilmente si dovrebbe aggirare intorno ai 40 milioni di euro. Non male comunque per lo spagnolo.

