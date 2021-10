Calciomercato Juventus, scherzetto Klopp | Assalto a gennaio

Calciomercato Juventus, assalto Liverpool: il colpaccio a gennaio è servito, e complica i piani dei bianconeri. Le ultime.

Uno dei serbatoi dal quale la Juventus ha spesso attinto linfa vitale per rimpolpare la propria rosa è stato sicuramente il “mondo” dei parametri zero, che spesso hanno offerto delle occasioni irripetibili. Tuttavia, negli ultimi anni i bianconeri hanno avviato una politica aziendale diversa, soprattutto dopo lo “scotto” delle operazioni Ramsey e Rabiot, che fino ad ora non hanno ripagato le attese e i soldi investiti per loro da “Madama”. Tuttavia, per mitigare una mancanza di liquidità i cui effetti si sono palesati anche la scorsa estate, la Juve potrebbe nuovamente attingere qualche elemento dal mercato degli svincolati, pur non smentendo il leit motiv delle ultime operazioni di mercato, con la volontà di puntare su giovani di prospettiva e dal futuro assicurato.

Calciomercato Juventus, su Dembele spunta il Liverpool: e occhio al Newcastle…

Ciò spiega il motivo per il quale negli ultimi mesi il profilo di Ousmane Dembelé sia stato accostato con una certa insistenza alla Juve. L’esterno francese ex Dortmund, infatti, ha il contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022, e al momento le chances relative ad un suo eventuale rinnovo sono piuttosto esigue: il classe ’97 non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e qualche timido sondaggio da parte della Juve c’è stato. Tuttavia, secondo quanto riportato da team talk, sulle tracce del transalpino ci sarebbe anche il Liverpool, con Klopp che potrebbe tentare l’assalto già a gennaio o procrastinarlo a giugno, quando i Reds verosimilmente non saranno costretti a versare nelle casse dei blaugrana alcun tipo di indennizzo. Occhio però alla possibile concorrenza del Newcastle, e sappiamo tutti perché…