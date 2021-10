Calciomercato Juventus, folle asta per Vlahovic | La decisione del bomber

Calciomercato Juventus, partita la contesa per Vlahovic: la decisione del bomber serbo, che non rinnoverà con la Fiorentina.

Dopo la decisione di Vlahovic di non rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, e le esternazioni del patron Viola Rocco Commisso, che ha dichiarato apertamente l’interruzione di ogni negoziazione con gli agenti del bomber classe ‘2000, hanno chiaramente fatto rumore. Se a ciò si aggiunge che il contratto dell’attaccante scadrà nel 2023, si capisce come quelli che ci separano dall’apertura della sessione invernale di calciomercato possano già essere dei mesi decisivi, che orientativamente indirizzeranno il suo futuro. L’edizione odierna di “Tuttosport” ha fatto il punto della situazione, svelando tutte le squadre che, in un modo o nell’altro, hanno cominciato ad avviare i primi sondaggi esplorativi, senza, al momento, affondare il colpo.

Calciomercato Juventus, affare Vlahovic: la contesa è appena cominciata

Secondo quanto riferito dal noto quotidiano torinese in prima pagina, il Manchester City, il Liverpool, il Tottenham e il Newcastle (che potrà contare sui milioni garantiti dalla nuova proprietà saudita), oltre ovviamente alla Juve, in un modo o nell’altro hanno già manifestato dei segnali di interessamento. Chiaramente la decisione spetterà al diretto interessato, che mai come in questo caso, è artefice del proprio destino: Vlahovic sembra avere il coltello dalla parte del manico, a meno che Commisso non decida di optare per una soluzione estrema, e decidere di “punirlo”, facendolo restare all’ombra della Fiesole per tutta la durata del contratto, in quello che si configurerebbe come un vero e proprio bagno di sangue.