Juventus-Roma streaming, come vedere il match in diretta su DAZN

Juventus-Roma le probabili formazioni

Si torna a giocare dopo la sosta del campionato e in questa nona giornata ci sarà un confronto molto affascinante tra la squadra di Allegri e quella del collega Josè Mourinho, tra i tecnici più vincenti della serie A. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN . Telecronaca di Stefano Borghi con il commento tecnico di Francesco Guidolin. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.Tanti dubbi da sciogliere nella formazione della Juventus che scenderà in campo questa sera. Ogni decisione sarà presa da Allegri solamente in mattinata. Non ci sarà Dybala. Anche nella Roma c’è un dubbio e riguarda la presenza del centravanti Abraham, che si è infortunato in nazionale. Mourinho valuterà in queste ore.Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa, Kean.Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov.

Juventus-Roma streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.