Juventus, Rabiot recuperato: è guarito dal Covid 19

Juventus, Allegri può sorridere: Rabiot si è negativizzato, guarendo dal Covid 19. Le ultime in casa bianconera.

Buone notizie in casa Juventus, che riguardano più nello specifico Adrien Rabiot, il cui ultimo tampone al Coronavirus ha dato esito negativo: ragion per cui il centrocampista potrà ritornare a stretto giro di posta agli ordini di Massimiliano Allegri, ampliandone il ventaglio di opportunità per il suo centrocampo. Ricordiamo che l’ex Psg era risultato positivo al Covid durante il ritiro della Francia in occasione della fase finale di Nations League, motivo per il quale aveva dovuto rinunciare non solo alla finale contro il Portogallo, ma anche alla sfida in campionato contro la Roma, e quella di Champions contro lo Zenit.