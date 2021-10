Calciomercato Juventus, ci risiamo | Nuovo affare con Jorge Mendes

Il super agente Jorge Mendes può tornare a fare affari con la Juventus. Questa volta in ballo c’è il giovanissimo terzino Joao Mario.

Il portale specializzato calciomercatoweb.it associa il giovane Joao Mario alla Juventus. E’ un calciatore del Porto, molto promettente, che si è messo in evidenza in Champions League. Prestazione eccellente in entrambe le fasi per il 21enne portoghese assistito da Jorge Mendes. Ha asfaltato la corsia di destra regalando sempre e comunque un appoggio importante ai compagni anche in fase offensiva. Caratteristiche di spinta da terzino moderno che gli sono valse ben presto le chiamate della selezione lusitana under 21, con la quale ha anche giocato insieme al milanista Leao.

Su Joao Mario anche la Roma

Su Joao Mario potrebbero presto accendersi i fari della Serie A, con due big in particolar modo a caccia di rinforzi in quella zona di campo. Si tratta della Juventus, che nel ruolo ha l’esperto Danilo, e la Roma che invece da tempo punta proprio un laterale destro di spinta da regalare a Josè Mourinho. Entrambe hanno preso informazioni da Mendes, che dal canto suo non ha fretta di regalare un futuro roseo al suo assistito. L’ennesimo di una scuderia la cui stella è sempre Cristiano Ronaldo.