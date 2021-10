Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Firma già a gennaio

Calciomercato Juventus, ormai il rinnovo è saltato e la firma potrebbe arrivare già a gennaio. E c’è anche la nuova destinazione

Ormai una decisione è arrivata. Il rinnovo non ci sarà e alla fine della stagione potrebbe anche svincolarsi per firmare con il suo nuovo club. Anche se, le possibilità di un accordo a gennaio, ci sono davvero tutto.

Secondo todofichajes.net, infatti, il difensore del Chelsea avrebbe comunicato ai Blues di non aver accettato l’offerta che lo stesso club di Abramovic ha messo sul piatto. Rudiger, quindi, a giugno, sarà libero di firmare con il suo nuovo club. Ma anche sotto questo aspetto ci sarebbero già stati dei passi in avanti da parte di una società che lo avrebbe messo nel mirino e che potrebbe già prenderlo nel prossimo mese di gennaio. E non è la Juventus.

Calciomercato Juventus, Rudiger verso il Psg

Nonostante ci sia un Sergio Ramos che ancora non ha debuttato con la maglia dei parigini – ma sembra che qualcosa si sia rotto, e lo spagnolo potrebbe anche salutare a breve – Rudiger potrebbe anche firmare nei prossimi mesi con il suo nuovo club: Leonardo, direttore sportivo del Psg, sembra essere avanti nella trattativa che potrebbe regalare a Mauricio Pochettino il difensore tedesco.

Bruciata quindi la concorrenza delle altre big europee, tra le quali c’era anche la società bianconera. Che a Rudiger ci ha sicuramente pensato nel corso di questo periodo per via del suo status da svincolato tra poco tempo, ma poi sembrava comunque un passo indietro visto che la richiesta di almeno 10 milioni di euro d’ingaggio non era proprio fattibile. Un altro colpo a zero, comunque, che potrebbe saltare.