Juventus-Zenit, cosa dicono i bookmaker sulla sfida di Champions

Tutto pronto per la sfida tra la Juventus e lo Zenit, in calendario questa sera con inizio alle ore 21.

Dopo aver steccato contro Sassuolo e Verona in serie A, dicendo probabilmente addio allo scudetto, la Juve si rituffa nell’atmosfera europea per affrontare lo Zenit, già battuto a domicilio di misura. Dybala e compagni sono ad un passo dal raggiungimento degli ottavi di finale, manca solo un punto, ma vorranno vincere per chiudere la parentesi negativa e rilanciare le proprie ambizioni. Missione non semplice: servirà concentrazione e determinazione, caratteristiche che a tratti sembrano essere mancate nelle ultime uscite. Anche i tifosi ovviamente si aspettano una prova gagliarda da parte di un gruppo che finora ha regalato molte delusioni in questa prima parte della stagione.

Juventus nettamente favorita guardando le quote

Secondo quanto si legge su Agipronews, gli analisti sembrano avere pochi dubbi sulla squadra favorita per il match di questa sera. La vittoria della Juventus infatti, secondo gli esperti della Snai, è quotata 1.53. Decisamente c’è fiducia nel gruppo di Allegri, atteso come detto ad un pronto riscatto. Il segno 2 infatti, ovvero il successo dello Zenit, è quotato invece 6.25. Molto alta la quota anche quanto riguarda il segno X, in lavagna a 4.25.