Calciomercato Juventus, irrompe il Barça | A gennaio Cherubini spiazzato

Calciomercato Juventus, il centrocampista diventa un opzione veramente importante per i blaugrana che superano la concorrenza.

Calciomercato Juventus, a gennaio l’opzione Saul ex Atletico ora al Chelsea poteva essere l’occasione irrinunciabile. Lo spagnolo non sembra essersi integrato a dovere in Premier League e i blues lo lascerebbero già partire a gennaio. La Juventus a caccia di un nuovo centrocampista da integrare nella rosa di Allegri aveva fiutato l’occasione ma ora le cose sembrano complicarsi perché i blaugrana avrebbero superato la concorrenza. Come riportano i colleghi spagnoli di ‘Sport’, il giocatore potrebbe essere accostato alla squadra di Xavi già nella finestra invernale.

Saul al Barcellona | Superata la concorrenza

L’ex Atletico potrebbe tornare dunque in Spagna ma questa volta dalle sponde opposte, quelle di Barcellona. Saul ha giocato troppi pochi minuti con Tuchel e il primo a volersene andare è proprio il giocatore.

Anche la Juventus aveva fiutato l’affare ma l’inserimento dei blaugrana potrebbe essere la mossa decisiva per convincere il giocatore a tornare laddove tutto iniziò, in Spagna. Una rottura del prestito già a gennaio che rivedrebbe il giocatore in Liga dopo solo sei mesi dal suo arrivo.