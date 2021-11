Bonucci cambia il proprio status | Lo sgabello è lontano

Massimiliao Allegri ha sempre usato il bastone e la carota con Lorenzo Bonucci. Il difensore della Juventus però adesso ha cambiato il proprio status.

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone delle statistiche interessanti. Raccontano che ci sono solo sei bianconeri che hanno superato i mille minuti stagionali. Dopo Bonucci, il più presente con 1254’, ci sono Szczesny (1170), Danilo (1159), Locatelli (1122), Alex Sandro (1119) e De Ligt (1018). Tutti gli altri sono compresi in un range che varia dai 900’ ai 41’ appena di Kaio Jorge, l’unico a non aver ancora giocato una partita intera. Morata è il più impiegato degli attaccanti nonostante sia stato anche out per uno stiramento. Per alcuni (Chiellini, Dybala, Arthur, Kean) hanno inciso parecchio anche gli infortuni. Di sicuro avrebbero giocato di più se non fossero stati costretti ai box in più di un’occasione per problemi fisici.

Bonucci leader in campo della Juventus

Dopo la sosta Allegri dovrà fare i conti anche con la stanchezza e gli acciacchi post nazionale: Chiellini è out, Bentancur e Dybala andranno valutati al rientro dal Sudamerica. Da qui allo stop natalizio la Juventus è attesa da 9 partite in un mese. Chissà se Allegri in questo periodo per la prima volta sceglierà la stessa Juve per due gare di fila o continuerà a fare il trasformista. Di sicuro c’è che Bonucci è ormai indispensabile. I tempi dello sgabello di Oporto sono lontani e lui ha cambiato il suo status. Da indesiderato è tornato al centro del mondo bianconero.