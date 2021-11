Calciomercato Juventus, lo Shakhtar all’assalto | 20 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, irruzione a sorpresa del club ucraino, intenzionato a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni.

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte, ma i rumours e le indiscrezioni cominciando a susseguirsi senza soluzione di continuità, soprattutto per quei calciatori i cui contratti scadono nel 2022, e che devono sciogliere ancora le riserve sul proprio futuro.

Uno di questi è Julien Alvarez, oggetto del desiderio di molti club: la Juventus avrebbe mandato alcuni osservatori a visionarlo da vicino, ma squadre come il Milan e la Fiorentina monitoravano la situazione già da tempo, ingolosite dalla possibilità di mettere le mani su un prospetto futuribile, dai costi relativamente ridotti. Il contratto dell’argentino, infatti, scade nel 2022, motivo per il quale i club italiani, unitamente ad alcuni della Liga e della Premier, hanno cullato a lungo il “sogno” di mettere a segno un grandioso colpaccio a zero.

Calciomercato Juventus, intrigo Alvarez | Irruzione a sorpresa dello Shakhtar

🚨Anche lo #Shakhtar entra nella contesa per aggiudicarsi il talento del River Plate Julián #Alvarez. Il club ucraino è pronto a mettere sul piatto 20M per aggiudicarsi l’attaccante osservato speciale da altre big d’Europa. @tvdellosport #RiverPlate — Gianluigi Longari (@Glongari) November 17, 2021

Stando a quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, però, bisogna segnalare anche l’inserimento dello Shakhtar Donetsk, che entra prepotentemente nella corsa all’attaccante argentino: gli ucraini, infatti, sarebbero intenzionati a mettere sul piatto a stretto giro di posta 20 milioni di euro, per regalare a De Zerbi uno degli attaccanti potenzialmente più forti, per prospettive e margini di miglioramento, in circolazione. Situazione in costante aggiornamento.