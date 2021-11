Calciomercato Juventus, incontro con Kessié | Accordo sempre più vicino

Il calciomercato Juventus vive una scossa dopo la notizia dell’incontro avuto dagli agenti di Kessie. Ecco gli scenari futuri dell’ivoriano.

Secondo la redazione di FootMercato, George Atangana ed i vertici del Paris Saint-Germain si sarebbero incontrati più volte nel corso di questa settimane. Il tutto per avviare una trattativa per portare Franck Kessie, in scadenza di contratto con il Milan, sotto la Tour Eiffel. Inoltre, come riportato dalla testata giornalistica transalpina, la società parigina sarebbe già ad un buon punto per arrivare all’accordo definitivo con l’ivoriano. Parole che non piacciono affatto alla Vecchia Signora, che sperava di riuscire a portare il centrocampista del Milan a Torino.

Kessie, nessun rinnovo

Nessuna notizia, intanto, sul fronte relativo al rinnovo di Kessie con il Milan. Il centrocampista ivoriano starebbe sì negoziando con il Milan, ma non arriva nessuna nuova notizia su questo fronte. Secoondo quanto riportato da più fonti accreditate di calciomercato, l’accordo non sarebbe più all’ordine del giorno. Sull’ivoriano, in caso di mancato rinnovo, ci sarebbero diversi club pronti a cercare di prenderlo a zero. tra questi c’è la Juventus, ma attenzione anche al PSG, che ultimamente sta acquistano sempre con la formula dei parametri zero.