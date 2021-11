Calciomercato Juventus, Allegri non lo vede | A gennaio cambia squadra

Non solo acquisti in vista nel prossimo calciomercato della Juventus. La società bianconera potrebbe anche cedere alcune pedine.

Quali saranno le prossime mosse della Juve? Di sicuro arriveranno tra gennaio e l’estate alcuni volti nuovi nella rosa bianconera. C’è la necessità di ringiovanire l’organico e nello stesso però bisognerà tenere d’occhio anche il monte degli ingaggi, cercando chiaramente di rendere sempre più forte e ambiziosa la squadra. Il centrocampo è il reparto che dovrebbe subire i maggiori cambiamenti, con i bianconeri che puntano almeno a due innesti. Ma novità potrebbero esserci anche in altre zone del campo. Anche in uscita, perché come detto non si può appesantire troppo il monte ingaggi e se arriveranno dei nuovi giocatori ce ne saranno altri in partenza.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Calciomercato Juventus, Rugani torna nel mirino della Lazio

C’è ad esempio un difensore che pare interessare ad un altro club di serie A. Stiamo parlando di Daniele Rugani, poco utilizzato da Allegri nel corso di questa stagione. Sportmediaset riporta quanto scritto da “Il Tempo”, ovvero che il difensore centrale potrebbe cambiare aria, magari già a gennaio. Maurizio Sarri è un tecnico che lo stima molto e che lo ha lanciato ad Empoli. L’attuale allenatore della Lazio vorrebbe con sè il calciatore nella sua esperienza in biancoceleste, visto che sta cercando una alternativa agli attuali titolari. Luiz Felipe e Acerbi. E a gennaio potrebbe chiedere al suo club di tentare l’assalto a Rugani per portarlo a Roma. Sembra tuttavia difficile che la Juventus possa pensare di cedere il giocatore a stagione in corso, a meno che non trovi una nuova pedina in difesa per sostituirlo.