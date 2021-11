Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta | Colpo di scena in attacco

Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta, ecco le scelte di Massimiliano Allegri per il match coi nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

Tre punti per scacciare in colpo solo polemiche, paure e cattivi pensieri. Questa la missione della Juventus, che tra meno di un’ora affronterà l’Atalanta allo Juventus Stadium. Un match che potrebbe rivelarsi cruciale in ottica quanto posto, anche per quanto riguarda gli scontri diretti a fine campionato. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini in questo momento hanno quattro punti in più e una vittoria sarebbe utilissima per ridurre lo svantaggio. Poi c’è da riscattare la brutta sconfitta subita in Champions League contro il Chelsea. Una batosta severa (4-0) che ha forse irrimediabilmente compromesso la possibilità di arrivare primi nel girone e quindi di poter contare su un sorteggio più benevolo negli ottavi di finale.

Massimiliano Allegri, dunque, ha bisogno di ritrovare certezze. Quelle che aveva avuto dai suoi ragazzi nelle ultime due gare di campionato contro Fiorentina e Lazio, entrambe battute senza subire gol. L’Atalanta, si sa, è un osso duro e a Torino vorrà giocarsela a viso aperto, senza troppi timori. Anche il tecnico toscano, per l’occasione, sceglie un modulo più offensivo: davanti, infatti si affiderà al tridente formato da Dybala, Morata e Chiesa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Chiesa.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Zapata, Malinovskyi.