Juventus, infortunio ufficiale | Può saltare il big match

Juventus, infortunio ufficiale. Rischia di saltare il big match in programma allo stadio Olimpico il prossimo 9 gennaio. Le ultime.

Ieri è rimasto quindici minuti in campo nella gara contro il Torino. Poi la sostituzione. Infine oggi gli esami strumentali che hanno rivelato qual è il problema di Lorenzo Pellegrini, il calciatore della Roma, che probabilmente non ci sarà nella gara contro la Juventus in programma all’Olimpico il prossimo 9 gennaio.

Sì, perché l’ecografia alla quale il capitano giallorosso si è sottoposto nella mattinata di oggi, ha evidenziato una lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra. Un problema che praticamente ha fatto chiudere in anticipo l’anno solare a Pellegrini, che tornerà in campo solamente nel 2022. Servono infatti almeno 40 giorni per recuperare da un problema del genere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo di scena Alvarez: nuovo blitz in Serie A

LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri lo “snobba” in conferenza | Scambio immediato

Juventus, Pellegrini può saltare il big match

Come detto, la squadra di Allegri sarà impegnata allo stadio Olimpico il prossimo 9 gennaio. La seconda partita dopo la sosta per le festività natalizie. E come ben si sa, e come si è visto fino a questo momento, esiste una Roma con Pellegrini e una Roma senza Pellegrini. Un problema importante, insomma, per José Mourinho, che potrebbe presentarsi a una delle gare più sentite dalla tifoseria giallorossa senza il suo uomo migliore. Allegri non lo dice, ma sicuramente ci spera.

“Adesso andrò a casa mi metterò a piangere perché Pellegrini starà fuori per qualche settimana” aveva detto ieri, alla fine della gara contro la squadra di Juric, lo Special One. Le sue previsioni sono state confermate dagli esami di oggi. Un uomo con la sua esperienza capisce subito, in maniera immediata, quali possono essere i problemi fisici per i propri giocatori. E ci ha azzeccato il portoghese. Che spera di recuperarlo il prima possibile. Anche se, è evidente, sarà molto difficile.