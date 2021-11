Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier | Altra contendente

Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier League: ci sarebbe un altra contendente al centrocampista bianconero in uscita

Arrivano delle buone notizie per la Juventus. Ottime, diremmo. Sì, perché secondo quanto riportato da fichajes.net, ci sarebbe un’altra contendente per il cartellino di Ramsey.

Il centrocampista gallese lascerà Torino a gennaio. su questo ormai ci sono pochi dubbi anche dopo le uscite del calciatore dal ritiro della sua nazionale. Per piazzarlo, Cherubini, lo ha offerto praticamente gratis a mezzo mondo. Ma nessuno al momento ha abboccato. Certo, solamente dalla Premier League qualcuno si è fatto avanti. L’Everton, principalmente, ma anche il Newcastle. Ma nelle ultime ore, alla lista, si sarebbe aggiunto un altro club.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, affare con lo scambio | L’Atletico ci riprova

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba Chiesa | Ecco come può partire

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool su Ramsey

Secondo il portale spagnolo infatti, anche il Liverpool potrebbe chiedere delle informazioni su Ramsey che, ricordiamo, alla fine della stagione andrà in scadenza di contratto. La Juve lo potrebbe cedere anche gratuitamente pur di non pagare la rimanente parte dei 7 milioni di euro d’ingaggio, ma racimolare qualche milioncino, in un momento come questo, non sarebbe di certo male.

Ed è per tale motivo che Cherubini gongola sentendo queste notizie. Perché il direttore sportivo della Juventus avrebbe la possibilità di cedere un calciatore che non rientra da un pezzo nei piani della Vecchia Signora per cercare di regalare ad Allegri un calciatore più congeniale alla propria idea di gioco. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Con una sola e unica certezza. Ramsey saluterà tutti molto, ma molto presto.