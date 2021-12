Calciomercato Juventus, scommessa vinta | Promosso dai tifosi sui social

Si è parlato tanto di alcune possibili cessioni all’orizzonte in casa Juventus nella prossima sessione di calciomercato a gennaio.

Cessioni relative a giocatori che hanno giocato poco e che non sembrano rientrare nei piani tecnici del club, ad esempio Ramsey. Ma anche la cessione di giovani che avrebbero bisogno di giocare con continuità per crescere e per i quali si è parlato spesso di una possibile cessione in prestito. E’ il caso di Kaio Jorge, attaccante nel quale Allegri crede molto ma al quale non riesce a garantire un ampio minutaggio. Si era parlato anche di una possibile partenza di Luca Pellegrini, ma le cose sembrano essere davvero cambiate nelle ultime settimane. Il giovane laterale sinistro si è preso la maglia da titolare e il suo rendimento è cresciuto davvero tanto.

Calciomercato Juventus, applausi per Pellegrini: il futuro a sinistra è lui

Tanto che anche i tifosi sui social non hanno potuto far altro che evidenziare come ora Pellegrini rappresenti il futuro della Juventus sul binario esterno. Ieri sera contro il Genoa ha giocato un primo tempo di spessore, poi Allegri lo ha sostituito all’intervallo per il giallo ricevuto, elogiandolo pubblicamente per la bella prestazione. Su Twitter sono tanti i commenti relativi all’ex calciatore della Roma, tanti applausi ricevuti e tanta voglia di rivederlo ancora titolare nelle prossime apparizioni dei bianconeri. Contro il Malmoe toccherà ancora a lui o il tecnico questa volta si affiderà all’esperienza di Alex Sandro? Difficile dirlo, ma di sicuro Pellegrini sta scalando le gerarchie e dunque una sua partenza a gennaio è assolutamente da non prendere in considerazione.