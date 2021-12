Juventus, rivoluzione in formazione | Contro il Malmoe si cambia

La Juventus si appresta a sfidare il Malmoe nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Con tante novità di formazione.

Non c’è la qualificazione in ballo in questo confronto, visto che la Juventus ha già tagliato in anticipo il suo traguardo. Ci si gioca però il primo posto con il Chelsea, che ha gli stessi punti di Dybala e compagni ma è in vantaggio negli scontri diretti. Gli ultimi due successi in campionato hanno fatto rifiatare i ragazzi di Allegri, chiamati ora a questo match contro il Malmoe da vincere per chiudere in ogni caso questa prima parte di cammino europeo. All’orizzonte ci sono però altre importanti partite in serie A e una rosa da gestire nel migliore dei modi, visto che ci sono anche tanti giocatori indisponibili. Anche per questo motivo Allegri starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione nella formazione che manderà in campo.

Juventus, contro il Malmoe spazio a chi gioca di meno

La Gazzetta dello Sport non sembra avere dubbi sul fatto che Allegri schiererà chi ha giocato di meno finora in stagione in questo ultimo appuntamento europeo. In difesa a destra potrebbe lanciare il giovane De Winter, con Rugani a far coppia con Bonucci e Alex Sandro a sinistra. Pellegrini infatti non è inserito in lista Uefa così come il giovane attaccante Kaio Jorge. A centrocampo si profila un turno di riposo per Locatelli, dovrebbero giocare Arthur (che avrebbe così una importante occasione) e Rabiot. Anche in attacco ci saranno novità. Allegri pare intenzionato a dare ancora fiducia sulla trequarti a Federico Bernardeschi e Kulusevski, con Moise Kean che dovrebbe essere preferito a Kean come perno centrale dell’attacco.