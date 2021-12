Calciomercato Juventus, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna è una vera e propria bomba: Roma interessata.

Dopo un lungo periodo di astinenza in campionato, Morata contro la Salernitana ha rotto il digiuno da goal che durava da quasi due mesi, ripetendosi poi anche contro il Venezia. Tuttavia, la sua permanenza alla Juventus è tutt’altro che scontata, e si potrebbe profilare una clamorosa pista di mercato.

“De facto”, il cartellino dello spagnolo è ancora in mano all’Atletico Madrid: la Juventus, infatti, potrebbero avvalersi della facoltà di riscattarlo, ma solo mettendo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro pattuiti con i Colchoneros. Salvo dietrofront improvvisi, Cherubini sembrerebbe essere intenzionato a virare su altri tipi di obiettivi: le candidature di Vlahovic, Icardi, Depay e Cavani, reali poco concreti che siano, si collocano proprio in questa direzione. Gli spazi per l’ex Canterano sono sempre più stretti: c’è addirittura chi, dalla Spagna, arriva a sostenere che la Roma di Mou sarebbe interessata all’attaccante già a gennaio.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Morata alla Roma in prestito!

Come evidenziato da elgoldigital.com, in virtù del sempre più probabile addio di Borja Mayoral alla Roma – anche se il goal siglato dallo spagnolo contro il Cska Sofia potrebbe cominciare a mettere tutto in discussione – i giallorossi potrebbero cautelarsi chiedendo alla Juventus il prestito di Alvaro Morata, sul quale i bianconeri non intendono puntare.

Pinto dovrebbe rivolgersi direttamente all‘Atletico Madrid, in quello che si configurerebbe come “una transizione” di prestiti. Chiaramente la Juve a quel punto liberebbe spazio per dare l’assalto decisivo a Vlahovic, per rimpiazzare il quale la Fiorentina potrebbe rivolgersi proprio alla Roma, provando a riallacciare i dialoghi per l’acquisto di Borja Mayoral dopo gli spifferi delle ultime settimane.