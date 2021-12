Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: anticipazione confermata

Calciomercato Juventus, ipotesi super scambio in Serie A, la Lazio vuole il bianconero e metterebbe sul piatto due profili.

Calciomercato Juventus, Arthur non è ancora entrato nelle gerarchie del mister Allegri e la sua permanenza in bianconero si complica notevolmente. Stando alle indiscrezioni lanciate dal giornalista Marcello Chirico ad interessarsi al giocatore brasiliano ci sarebbe un ex conoscenza dei bianconeri, l’allenatore Maurizio Sarri. Proprio Sarri per arrivare al centrocampista mettendo sul piatto un vantaggioso scambio con, almeno, due profili in questione: si parla infatti di un scambio alla pari con Arthur e uno tra Luis Felipe o Luis Alberto. Entrambi molto desiderati dalla Juventus.

Proposto il doppio scambio per Arthur

Sarri vorrebbe infatti Arthur come primo obiettivo per il centrocampo. Ma la Lazio non sarebbe disposta ad accontentare la richiesta dei bianconeri che chiedono infatti per il centrocampista almeno 60 milioni di euro. Proprio per facilitare l’operazione, la Juventus proporrebbe uno scambio con Luis Felipe che andrà in scadenza e Luis Alberto altro giocatore che piace molto ad Allegri e che sembra non essere d’accordo con le idee tattiche di Sarri, dunque in pena rotta con il proprio allenatore.

Già ieri ne avevamo parlato proprio qui su ‘Juvelive.it’ di un possibile scambio tra Luis Alberto e il brasiliano Arthur. Qui il link all’articolo

Una suggestione che farebbe molto piacere ai bianconeri visto che Arthur sta deludendo le aspettative.Un operazione che si potrebbe realizzare già nel mercato di gennaio, a tal proposito avremo ulteriori novità nei prossimi giorni.