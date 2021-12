Calciomercato, “affare alla Locatelli”: il Milan manda al tappeto la Juve

Calciomercato Juventus, il piano di Maldini per portarlo al Milan è diabolico: affare alla Locatelli e scacco matto ai bianconeri.

La sbiadita offerta al Penzo potrà rivelarsi una battuta d’arresto deleteria per la Juventus, costretta a rallentare nuovamente la sua corsa e a gettare alle ortiche due punti con i quali avrebbe messo pressione alle contendenti per la Champions League.

Sebbene nelle ultime quattro uscite, tra campionato e Champions League, gli attaccanti di Allegri siano andati sempre a segno, la poca prolificità offensiva sta pesando come una spada di Damocle sui sogni di gloria di una Juventus che, privatasi di mr. 30 milioni (ma anche mr. 30 goals stagionali!), sembra aver smarrito ogni punto di riferimento, incapace di aggrapparsi ad una boa nel cuore dell’area di rigore in grado di far salire la squadra e di ricamare gioco. Se a ciò si aggiungono i problemi fisici di Chiesa e Dybala, e l’operazione ai denti di Kulusevski, la situazione lì davanti diventa spettrale.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: anticipazione confermata

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di quale possa essere il nuovo bomber della Juventus. E così, oltre ai vari Vlahovic, Icardi e Cavani, profili diversi ma per i quali non c’è niente di concreto all’orizzonte, è tornato a ruotare in orbita bianconera anche Gianluca Scamacca, molto vicino a trasferirsi all’ombra della Mole un anno fa.

Calciomercato Juventus, colpo Scamacca: il piano del Milan per beffare Cherubini

Dopo aver perso inizialmente il posto a discapito di Raspadori, che poi è stato nuovamente schierato a ridosso delle punte nel 4-2-3-1 con la conseguente “epurazione” di Boga, l’ex attaccante del Genoa a suon di reti e prestazioni esaltanti è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mosaico plasmato da Dionisi: in 16 presenze complessive, per un totale di “soli” 677 minuti totali, il classe ’99 ha già all’attivo 5 goals. Numeri sicuramente positivi, e che hanno rinvigorito l’interesse di molte squadre del campionato nostrano: oltre ai sondaggi esplorativi della Juventus, impossibile non citare l’accostamento all’Inter che, giovandosi dei buoni rapporti tra Marotta e Carnevali, può vantare una posizione privilegiata.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “vendetta” Conte: lo porta via a zero

Tuttavia, secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, anche il Milan avrebbe lanciato segnali di apprezzamento, in quanto le condizioni fisiche di Ibra e Giroud non sempre offrono giuste garanzie. Ragionando in termini di bilancio, i rossoneri potrebbero anche decidere di mettere sul piatto un’operazione simile a quella imbastita dalla Juventus qualche mese far per Locatelli, provando a “spuntare” un riscatto plasmabile in più anni, in maniera tale da ammortizzarne il costo.