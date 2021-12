Calciomercato Juventus, cosa succede con Douglas Costa | Deciso il suo futuro

Calciomercato Juventus, il centrocampista brasiliano è retrocesso con il suo Gremio e a gennaio farà ritorno a Torino. Ma è solo di passaggio.

Ed ora che succede con Douglas Costa? Il centrocampista brasiliano, ancora di proprietà della Juventus, a gennaio farà ritorno a Torino. Il suo prestito al Gremio, club brasiliano che l’aveva lanciato, si rivelato un flop clamoroso. La storica squadra di Porto Alegre ha concluso il campionato con una dolorosissima retrocessione e nella lista dei “colpevoli” c’è finito inevitabilmente anche l’ex bianconero, tra i più deludenti. Improbabile quindi che continui a vestire la maglia bianconerazzurra: tra qualche giorno il Gremio lo rispedirà al mittente.

Douglas Costa, ovviamente, non resterà alla Juventus. Non rientra nei piani della Vecchia Signora, né in quelli di Massimiliano Allegri. Perciò andrà trovata un’altra soluzione nel più breve tempo possibile. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro dell’ex Bayern Monaco sarà ancora in Brasile.

Calciomercato Juventus, lo vogliono quattro club brasiliani

Come riporta il network Torcedores.com, sarebbero diversi i club brasiliani pronti a mettere le mani su Douglas Costa: alcuni di questi avrebbero già fissato un incontro con il suo agente per decidere il suo futuro. Lo vogliono Atletico Mineiro, fresco campione del Brasile, ma anche Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Quest’ultima sarebbe in leggero vantaggio sulle altre, anche in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono con il suo procuratore.

Di questi abboccamenti verrà informata e resa partecipe anche la Juventus, alla quale spetterà l’ultima parola. Ad ogni modo, dunque, il futuro del fumoso calciatore carioca – spesso frenato da guai muscolari – sembrerebbe già deciso.