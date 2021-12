Calciomercato Juventus, futuro Ramsey | C’è un ostacolo per la cessione

Il mese di gennaio è sempre più vicino ed è inevitabile che si parli con frequenza delle prossime mosse del calciomercato della Juventus.

I risultati che sono maturati in questa prima parte della stagione non sono stati affatto soddisfacenti per i bianconeri. Se da un lato la squadra di Allegri è riuscita a chiudere al primo posto il suo girone di Champions, in campionato invece i passi falsi commessi sono stati troppi. La Juventus, mentre ci si avvicina alla conclusione del girone d’andata, non solo è lontana dalla zona scudetto ma anche da quella Champions. E riuscire a conquistare un piazzamento tra le prime quattro è importante anche per motivi economici. A gennaio ci sarà qualche movimento in casa Juve, sia in entrata che in uscita. Con alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane, come ad esempio Ramsey.

Calciomercato Juventus, l’ingaggio di Ramsey spaventa le pretendenti

Il calciatore gallese del resto ha trovato sempre meno spazio, complici anche i soliti acciacchi che ne hanno condizionato il rendimento durante la sua esperienza italiana. Ha giocato poco e non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Ecco perchè la Juventus è pronta a lasciarlo partire già a gennaio, visto che c’è l’interesse di alcune squadre della Premier League. Campionato dove ha giocato con ottimi risultati con la maglia dell’Arsenal. Ma come riporta Sportmediaset ci sarebbe un ostacolo non da poco da superare riguardo la sua cessione. Il “Mirror” in Inghilterra parla di un interessamento nei suoi confronti da parte del Newcastle e del West Ham, che tuttavia sarebbero frenate dalla richiesta di ingaggio del calciatore, che si aggira sui 14 milioni di euro a stagione. Un ingaggio decisamente importante.