Calciomercato Juventus, che intreccio con la Lazio | La richiesta di Sarri

Continuano ad alimentarsi le voci di calciomercato in casa Juventus quando manca sempre meno alla riapertura delle trattative a gennaio.

Il nuovo anno potrebbe portare diverse novità nell’organico bianconero, con acquisti e cessioni che potrebbero stravolgere la rosa di Massimiliano Allegri. Affari in vista sembrano poterci essere con la Lazio. La squadra biancoceleste infatti potrebbe essere una delle destinazioni possibili per Arthur. Il calciatore brasiliano reclama spazio, spazio che la Juventus non può garantirgli visto che il suo stile di gioco non sembra essere adatto alle idee di calcio dell’allenatore. E dunque si starebbe cercando una nuova sistemazione per lui. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile scambio all’orizzonte con Luis Alberto, centrocampista spagnolo che con l’approdo di Sarri ha trovato sempre meno spazio nell’undici titolare. Ma il possibile scambio tra i due mediani potrebbe non essere il solo affare in vista con i biancocelesti.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Calciomercato Juventus, Rugani nella lista dei desideri di Sarri

Come detto gli affari con la Lazio però potrebbero non solo essere legati al possibile scambio tra i due centrocampisti. Il Messaggero infatti – come riporta anche Sportmediaset – sottolinea come Sarri abbia messo gli occhi anche su un altro giocatore della rosa bianconera. Vale a dire Daniele Rugani, difensore centrale che l’allenatore toscano conosce benissimo per averlo avuto alle sue dipendenze. Ci sarebbe anche lui nella lista degli obiettivi biancocelesti per rinforzare la squadra nel 2022 che sta per arrivare. Tuttavia sembra improbabile che Allegri possa dare il via libera per la sua cessione, specie a gennaio, visto che non ha un grande numero di alternative al centro della difesa. Finora Rugani non ha giocato molto, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto.