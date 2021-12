Calciomercato Juventus, indennizzo alla Samp | Pronto al salto in A

Cessioni, acquisti e altri affari in vista nel calciomercato della Juventus che ufficialmente riaprirà con la finestra di gennaio.

La squadra di Allegri è pronta ad accogliere dei volti nuovi e altri calciatori che attualmente fanno parte della rosa bianconera invece sono pronti a fare le valigie in vista di una nuova esperienza. Il club però deve gestire nel migliore dei modi il suo patrimonio, rappresentato anche dai calciatori che attualmente si trovano lontano da Torino in prestito. Elementi partiti per trovare più spazio, maturare e sognare di rientrare alla base per essere protagonisti. In tal senso un affare in vista pare esserci con la Sampdoria di mister D’Aversa.

Calciomercato Juventus, Ranocchia interessa alla Sampdoria

Come ha spiegato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, la Juventus potrebbe offrire un calciatore in prestito alla Sampdoria come indennizzo per la vicenda Ihattaren. L’olandese era stato girato ai blucechiati affinchè potesse maturare e trovare spazio, ma non è stato mai a disposizione. I bianconeri sarebbero dunque pronti a dare alla Samp un altro giocatore e ai doriani piace Filippo Ranocchia, che si sta mettendo in luce in serie B con la maglia del Vicenza. Per il giovane centrocampista il salto in serie A sarebbe un bel banco di prova e i contatti sarebbero già avviati. Di sicuro sarebbe anche la conferma che la Juve crede molto nelle potenzialità di questo ragazzo che magari in futuro potrebbe essere un elemento importante della rosa bianconera.